معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری تهران با اشاره به آسیب‌های وارد شده به واحدهای صنعتی و اصناف در جریان جنگ و پیامدهای آن بر بازار کار، بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تسریع در ثبت تعهدات اشتغال و طرح‌های اشتغال‌زایی شهرستان تأکید کرد.

پیگیری ادارات و دستگاه های اجرایی، منجر به تحقق کامل تعهدات اشتغال شهرستان تهران می شود

پیگیری ادارات و دستگاه های اجرایی، منجر به تحقق کامل تعهدات اشتغال شهرستان تهران می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین مطلبی‌ نژاد در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان تهران، با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، گفت: در ماه‌های گذشته، دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری مشکلات واحدهای آسیب‌دیده، برای کاهش خسارت‌ها و فراهم‌کردن زمینه احیای فعالیت‌های اقتصادی تلاش مضاعفی داشتند.

وی افزود: ارائه تسهیلات، اعمال بخشودگی‌ها، استمهال بازپرداخت وام‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، بخشی از اقداماتی بود که با هدف کمک به صنایع و اصناف آسیب‌دیده انجام شد. همچنین نهادهایی از جمله بنیاد برکت و بنیاد علوی با اختصاص تسهیلات، در حمایت از صاحبان کسب‌وکارهایی که سرمایه و دارایی خود را از دست داده بودند، نقش مؤثری ایفا کردند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری تهران با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی، خاطرنشان کرد: برای برخی صاحبان کسب‌وکار، واحد تولیدی یا صنفی آسیب دیده تنها محل فعالیت اقتصادی و تمام دارایی زندگی‌شان بود؛ ازاین‌رو، همراهی دستگاه‌ها و تسریع در روند بازگشت این مجموعه‌ها به فعالیت، اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین راستا، حمایت‌های بیمه‌ای و اقدامات انجام‌شده برای برقراری بیمه بیکاری نیز نقش مهمی در کاهش بخشی از فشارهای وارد شده بر نیروی کار داشته است.

مطلبی‌نژاد با اشاره به تأثیر شرایط جنگ بر روند خدمات رسانی ، گفت: تلاش مضاعف مدیران و کارشناسان دلسوز و ساعی ادارات شهر تهران منجر به نبود وقفه در روند خدمت رسانی به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شده است.

وی در ادامه، با اشاره به آمار تعهدات اشتغال شهرستان تهران، تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط اعضا کارگروه ، کل طرح های اشتغالزایی تعهد شده سال ۱۴۰۵ در شهر تهران تا پایان سال جاری محقق می شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری تهران افزود: با وجود مشکلات ناشی از جنگ، آسیب‌های وارد شده به صنایع و اصناف ، ضروری است تمامی دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، برای تحقق تعهدات تعیین‌ شده اقدام کنند.

مطلبی‌نژاد با بیان اینکه تهران به‌عنوان پایتخت باید در حوزه اشتغال و توسعه اقتصادی پیشتاز باشد، اظهار امیدواری کرد با تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق کامل تعهدات شهرستان تا پایان سال فراهم شود.

در ادامه این جلسه، نماینده اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گزارشی از انجام تعهدات اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و عملکرد ادارات در این حوزه بررسی تصمیمات لازم اتخاذ شد.