رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دماوند از رفع ۹ نقطه از ۱۰ نقطه حادثه‌خیز مصوب شهرستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی در نقطه باقی‌مانده به پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا طلوعی مقدم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی دماوند گفت: رفع نقاط حادثه‌خیز، نصب حفاظ‌های بتنی، بهبود روشنایی و جمع‌آوری آوار از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش مخاطرات تردد در محور‌های مواصلاتی دماوند انجام شده است.

وی افزود: امسال، بیش از چهار کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) در نقاط پرتگاهی و پرتصادف، از جمله محدوده سرازیری دره‌چاه، سرازیری گلاهک و چناران اجرا شده است.

طلوعی مقدم بیان کرد: در این مناطق، حفاظ‌های قدیمی و فلزی جمع‌آوری و حفاظ‌های بتنی جایگزین آنها شده است تا ایمنی تردد در محدوده‌های پرخطر افزایش یابد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دماوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه نصب علائم ایمنی گفت: در یک سال گذشته، بیش از پنج هزار قطعه از انواع تابلو‌های اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی در محور‌های اصلی نصب شده است.

طلوعی مقدم ادامه داد: همچنین ۱۱ چراغ چشمک‌زن جدید نصب شده با بیش از ۶۰ دستگاه چراغ نیز در تقاطع‌ها، ورودی و خروجی دوربرگردان‌ها و راه‌های دسترسی مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح روشنایی در محور کیلان ـ ساران ـ ایوانکی بیان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال و به طول هشت کیلومتر اجرا شده است.

طلوعی افزود: شرایط جغرافیایی این محور، از جمله وجود کوه‌های بلند در یک سمت و پرتگاه در سمت دیگر، اهمیت روشنایی مسیر را به‌ویژه در شب افزایش می‌دهد و این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد رانندگان انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دماوندهمچنین از انجام عملیات ریزش‌برداری در محور کیلان ـ ساران ـ ایوانکی خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته، بیش از چهار هزار تن آوار ناشی از ریزش‌های حاشیه جاده برداشت، جابه‌جا و حمل شده است.

وی افزود: این عملیات با استفاده از چهار دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل یک دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر و دو دستگاه کمپرسی انجام شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دماوند اضافه کرد: در این محور، عملیات لرزه‌گیری سنگ‌های معلق و ناپایدار نیز برای جلوگیری از سقوط احتمالی سنگ‌ها به سطح جاده و برخورد با خودرو‌های عبوری انجام شده است.

بیشترین حجم تردد در محور‌های بین شهری دماوند محدوده مهرآباد محل تلاقی جاده‌های فیروز کوه و هراز ثبت می‌شود و مجموع رفت‌وبرگشت خودرو‌ها در این محدوده به حدود ۸۰ هزار دستگاه در روز می‌رسد.

در شهرستان دماوند، ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه به‌صورت رفت و برگشت و ۲۳ کیلومتر راه فرعی و ۲۲۰ کیلومتر راه روستایی وجود دارد که ۲ مسیر جاده هراز و فیروزکوه به عنوان شریان‌های ارتباطی استان تهران با استان‌های شمال و شرق کشور است.