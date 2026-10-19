به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این اثر، مجموعه‌ای جامع از اسناد، تصاویر، متون و مستندات مرتبط با فرآیند برگزاری هفدهمین دوره این رویداد قرآنی را در بر می‌گیرد و روایتی مکتوب از روند برگزاری، مشارکت تیم‌های قرآنی و دستاورد‌های این دوره ارائه می‌دهد.

مسابقات قرآنی «مدهامتان» به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد قرآنی بچه‌های مسجد، با هدف تقویت جایگاه مسجد به‌عنوان پایگاه قرآن و ترویج فعالیت‌های قرآنی در میان نسل نوجوان و جوان برگزار می‌شود. وجه تمایز این رویداد، توجه به فعالیت‌های گروهی و حضور تیم‌های قرآنی است؛ رویکردی که در کنار سنجش توانمندی‌های قرآنی شرکت‌کنندگان، زمینه تقویت کار جمعی، هم‌افزایی و تعامل میان اعضای تیم‌ها را فراهم می‌کند.

کتاب مستندات هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با هدف ثبت و صیانت از تجربه‌های این رویداد، مجموعه‌ای از اسناد و اطلاعات مربوط به بخش‌های مختلف مسابقات را گردآوری کرده است. در این کتاب، پیام حضرت آیت‌الله نوری همدانی، مستندات مربوط به انتخاب ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به‌عنوان نهاد برتر برگزارکننده مسابقات قرآن در سال ۱۴۰۴ و همچنین اسامی هیئت داوران و بیانیه این هیئت درج شده است.

همچنین اسامی تیم‌های شرکت‌کننده، معرفی نفرات برتر، تصاویر و متون مرتبط با رویداد و دیگر مستندات مربوط به مراحل و فرآیند برگزاری مسابقات، از دیگر بخش‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

انتشار این کتاب را می‌توان گامی در جهت مستندسازی فعالیت‌های قرآنی مسجدمحور، ثبت تجربه‌های اجرایی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری از دستاورد‌های این دوره برای برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آینده مسابقات «مدهامتان» دانست؛ رویدادی که با تکیه بر ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، در مسیر گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت پیوند نسل نوجوان و جوان با قرآن کریم فعالیت می‌کند.

کتاب مستندات هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»، علاوه بر ثبت رویداد‌ها و نتایج این دوره، مرجعی برای بازخوانی فرآیند برگزاری مسابقات و آشنایی با ظرفیت‌ها، مشارکت‌ها و دستاورد‌های این حرکت قرآنی در بستر مسجد خواهد بود.

علاقه‌مندان جهت دریافت فایل الکترونیک کتاب می‌توانند به بخش تولیدات فرهنگی در سامانه بچه‌های مسجد مراجعه کنند.