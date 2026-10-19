به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ حسین رجب‌پور گفت: این طرح از ۲۵ مهر آغاز شده است و تا ۱۲ آبان ادامه دارد و با همکاری فرهنگ‌سرای پایداری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این طرح روزانه حدود ۳۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی از شهر اصفهان، از صبح تا نماز ظهر، در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی گلستان شهدا شرکت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان با اشاره به اینکه این برنامه دوازدهمین سال اجرای خود را سپری می‌کند، گفت: طرح «فرمانده دل‌ها» با الهام از درس یازدهم کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی با همین عنوان، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با شهید حاج حسین خرازی، شهدای دانش‌آموز و دیگر سرداران و فرماندهان شهید را فراهم می‌کند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان

سرهنگ رجب‌پور ادامه داد: در بخش «از جنگ تا گنج»، دانش‌آموزان با جست‌و‌جو و پرس‌وجو درباره شهدا، یکی از شهدای شاخص را شناسایی می‌کنند و با زندگی و ویژگی‌های شخصیتی او آشنا می‌شوند.

وی قرائت عهدنامه با شهدا، اهدای نشان و گرفتن عکس دسته‌جمعی در کنار مزار شهید حاج حسین خرازی را از دیگر بخش‌های این برنامه برشمرد.

به گفته رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان اصفهان، پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۵ هزار دانش‌آموز پایه چهارم ابتدایی تا پایان اجرای این طرح در ۱۲ آبان، در برنامه‌های «فرمانده دل‌ها» شرکت کنند.