

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان اردوی انتخابی تیم فوتبال جوانان کشورمان که از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در دو گروه و در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، روند ارزیابی و استعدادیابی حدود ۷۰ بازیکن از سراسر کشور در این مرحله به پایان رسید.

بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی جوانان اردو‌های انتخابی خود را به اتمام رسانده و در حال حاضر برنامه‌ای برای برگزاری مراحل جدید استعدادیابی در استان‌های مختلف کشور ندارد.

در همین راستا، قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم ملی جوانان، به همراه دستیاران خود در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی این تیم به منظور حضور در رقابت‌های جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۲۰۲۷ است.

این رقابت‌ها از ۴ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.