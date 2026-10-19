رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان، از پایان یافتن سال‌ها اختلاف میان دو خانواده در شهرستان کارون و تبدیل حکم قصاص نفس به پرداخت دیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام امانت‌بهبهانی، اظهار کرد: در پی درگیری میان دو خانواده در شهرستان کارون که منجر به جان‌باختن یک نفر و صدور حکم قصاص برای متهم شده بود، تلاش مستمر معتمدان، ریش‌سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف برای ایجاد سازش انجام و پس از سال‌ها پیگیری، زمینه توافق فراهم شد.

وی با اشاره به روند طولانی این پرونده، افزود: با میانجی‌گری فعالانه اعضای شورای حل اختلاف و یاران صلح، در نهایت طرفین بر سر پرداخت مبلغ دیه بدل از قصاص به توافق رسیدند و این مبلغ طی فرآیند قانونی به حساب فرد مورد توافق واریز شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با تأکید بر اهمیت نقش میانجی‌گران در پرونده‌های حساس، تصریح کرد: دستیابی به توافق در پرونده‌هایی که دارای ریشه‌های اجتماعی عمیق هستند، نیازمند صبر، پیگیری مداوم و اعتماد طرفین به ظرفیت‌های شورای حل اختلاف است.

حجت الاسلام امانت بهبهانی همچنین از تلاش‌های انجام‌شده برای جلوگیری از تداوم اختلافات و ایجاد آرامش در میان خانواده‌های طرفین قدردانی کرد.