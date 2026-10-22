در محله عدالت‌آباد، با الحاق به محدوده شهر اردبیل طرح‌های زیرساختی و سامان‌دهی معابر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با تلاش‌های شهرداری و پس از الحاق محله عدالت‌آباد به محدوده رسمی شهر، عملیات آسفالت‌ریزی در این محله انجام شد.

نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید میدانی از محله عدالت‌آباد که با همراهی محمود صفری، شهردار اردبیل انجام شد، اظهار کرد: حدود ۷ ماه پیش، این محله با کمبود‌های جدی در زمینه انشعابات آب، برق و گاز مواجه بود؛ اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری شرکت‌های زیربنایی، این نیاز‌های اساسی برطرف شد.

وی افزود: در راستای تکمیل امکانات شهری، حدود ۱ ماه پیش نیز در پی درخواست‌های اهالی، بازدید‌های میدانی توسط شهرداری و شورای شهر انجام شد و امروز شاهد اتمام عملیات آسفالت‌ریزی و جدول‌کشی در این محله هستیم که نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر شهرداری در جهت رفاه شهروندان است.

نایب‌رئیس مجلس، با اشاره به روند قانونی الحاق این منطقه تأکید کرد: این الحاق که با پیشنهاد شهردار اردبیل آغاز شد، پس از طی مراحل قانونی در سطح استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی رسید. این اقدام، بستری فراهم کرد تا عدالت‌آباد رسماً بخشی از محدوده شهری شده و از زیرساخت‌های استاندارد شهری بهره‌مند شود.

نیکزاد در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار اردبیل، شورای اسلامی شهر و همکاری شرکت‌های زیربنایی از جمله آب، برق و گاز، از شهروندان خواست تا برای تداوم روند توسعه و بهبود کیفیت خدمات، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی ساخت‌وساز و کسب‌وکار اقدام کنند.

وی همچنین بر آمادگی نمایندگان مجلس برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در سطوح استانی و ملی تأکید کرد.