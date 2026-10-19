به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محسن جبارنژاد در لیکک گفت: این اقدام با مشارکت خیرین و فعالان حوزه نشر و با هدف غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه انجام شده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه فرهنگ کتابخوانی افزود: تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی و فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب و منابع مطالعاتی، از اولویت‌های مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان است و همراهی خیرین و فعالان حوزه نشر می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته باشد.

جبارنژاد از خیرین و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت کرد با مشارکت در طرح‌های اهدای کتاب، در توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای منابع کتابخانه‌های عمومی استان سهیم شوند.