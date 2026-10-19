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مستند زمینشناختی «زیر پای شهر» از شبکه مستند و مستند پرتره «سراسر مهر» با روایت زندگی بانوی پژوهشگر فهیمه محبی انجدانی از شبکه دو سیما روی آنتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «زیر پای شهر» به تهیهکنندگی و کارگردانی رضا مهرانفر و با مشارکت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، با نگاهی علمی و زبانی ساده به بررسی مخاطرات زمینشناختی و تهدیدهای احتمالی کلانشهر تهران میپردازد.
این مستند شنبه ۲ آبانماه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش میشود.
همچنین مستند «سراسر مهر» با موضوع زندگی زندهیاد فهیمه محبی انجدانی پژوهشگر، مدیر دانشنامه تشیع و مادر شهید در راستای رویداد ملی «ایران جان»، دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.