تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، با پیروزی مقابل فیلیپین صعودش به مرحله حذفی را قطعی کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در سومین دیدار خود از مرحله گروهی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا امروز، یکشنبه (۲۷ مهر) به مصاف تیم ملی فیلیپین رفت و در پایان با نتیجه ۷۱ بر ۴۵ به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار نمایشی برتر داشتند و با نتیجه ۳۹ بر ۱۲ به رختکن رفتند. در ادامه، اگرچه فیلیپین در نیمه دوم موفق شد بخشی از اختلاف امتیاز را جبران کند، شاگردان بهروز سلطانی با مدیریت بازی، برتری خود را حفظ کردند و سومین پیروزی پیاپی‌شان را به ثبت رساندند.

تیم ملی ایران پیش از این نیز در دو دیدار نخست مرحله گروهی، با نتیجه ۸۱ بر ۲۳ مقابل عراق و ۶۷ بر ۶۲ مقابل کره جنوبی به برتری رسیده بود تا با سه پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کند.

محمدحسن سیاری، امید هادی‌اظهر، وحید غلام‌آزاد، مرتضی عابدی، مهدی عباسی، امیررضا احمدی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، عبدالجلیل قرنجیک، محمد محمدنژاد، رضا نیک‌سیرت و محمدطا‌ها یارمحمدی، اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در این رقابت‌ها هستند.

بهروز سلطانی به‌عنوان سرمربی، غلامرضا نامی به‌عنوان مربی، محمدرضا دستیار به‌عنوان کمک‌مربی و مهرداد آگین به‌عنوان سرپرست، اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

تیم‌های ملی بسکتبال با ویلچر مردان و زنان ایران با نام شهید مفقودالاثر رضا رک‌جان، از شهدای ناو سرافراز دنا، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا حضور یافته‌اند.