به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن اکبری اظهار داشت: برخی کوره‌های آجرپزی سنتی و دستی در محدوده‌های پیرامونی شهر‌ها و روستا‌ها فعالیت می‌کنند که در مواردی، به ویژه در مرحله نهایی پخت آجر، با افزایش شدت احتراق گاز یا پاشش سوخت مایع برای تکمیل فرآیند پخت، میزان انتشار آلاینده‌ها افزایش می‌یابد و زمینه ساز بروز آلودگی هوا، بوی مشمئزکننده و نارضایتی شهروندان می‌شود.

وی با اشاره به تفاوت ماهیت فعالیت این واحد‌ها با صنایع دارای مجوز صنعتی افزود: این واحد‌ها به دلیل قرار گرفتن در زمره فعالیت‌های صنفی، عموماً فاقد پروانه صنعتی هستند و از این رو، فرآیند صدور مجوز آن‌ها با استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست همراه نیست؛ موضوعی که ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای نظارت بر فعالیت و ساماندهی این واحد‌ها را دوچندان می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های محلی در برخورد با تخلفات این حوزه تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات کوره‌های آجرپزی سنتی در محدوده قانونی شهر‌ها بر عهده شهرداری‌ها و در محدوده روستا‌ها بر عهده دهیاری هاست؛ بنابراین، مدیریت این مسئله نیازمند تعامل و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است.

اکبری در ادامه، برگزاری جلسات مشترک با محوریت فرمانداری‌ها را راهکاری ضروری برای پیگیری این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: در شهرستان‌هایی که شکایات مردمی از فعالیت این کوره‌ها دریافت می‌شود، لازم است با حضور نمایندگان اصناف، شهرداری ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط، ابعاد مسئله بررسی و تصمیمات اجرایی لازم برای ساماندهی فعالیت این واحدها، پیشگیری از بروز آلودگی و صیانت از سلامت شهروندان اتخاذ شود.

وی تأکید کرد: صیانت از کیفیت هوا و پاسخگویی مؤثر به مطالبات زیست محیطی مردم، مستلزم همکاری دستگاه‌های مسئول، مشخص شدن حدود وظایف و پیگیری جدی راهکار‌های عملی برای کاهش آلایندگی این واحدهاست.