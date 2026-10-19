به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت‌مدیره اتحادیه گلخانه‌داران استان اصفهان گفت: در این طرح با توزیع محصولات گلخانه‌ای بین دانش‌آموزان و نشان دادن نحوه تولید این محصولات در گلخانه‌ها و وابستگی تولید به انرژی، دانش‌آموزان را با لزوم صرفه‌جویی در مصرف سوخت آشنا می‌کنیم.

جواد آقا داوودی افزود: گلخانه‌های استان اصفهان سالانه یک تا یک‌ونیم درصد گاز استان را مصرف می‌کنند.

وی گفت:، چون نیاز به گاز در فصول سرما افزایش می‌یابد و قطع آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد کند، مدیریت مصرف در بخش خانگی می‌تواند مانع قطع گاز در گلخانه‌های استان شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه گلخانه‌داران استان اصفهان افزود: در استان اصفهان ۳ هزار هکتار گلخانه وجود دارد که انواع گل و محصولات جالیزی تولید و صادر می‌کنند.