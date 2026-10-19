به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اردوی جهادیِ بینایی سنجیِ گروهِ کیمیاگران با همین نگاهِ زیبا، از بیست و سومِ مهرماه تا دوم آبان در خراسان شمالی برپا شده و حالا به ایستگاه شهرستان سملقان رسیده است.

فعالیت گروه جهادی «کیمیاگران» در راستای ارائه خدمات بینایی‌سنجی به نیازمندان خراسان شمالی، با محوریت قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی، پایگاه مقاومت بسیج ولایت و کمیته امداد امام خمینی (ره) آغاز شد.

این گروه جهادی با هدف کمک به ارتقای سلامت چشم مددجویان و اقشار نیازمند مناطق محروم، خدماتی از جمله معاینه و سنجش بینایی، تجویز عینک و تأمین عینک برای افراد نیازمند را ارائه می‌دهد.