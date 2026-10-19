رئیس پلیس راه البرز گفت: به دلیل عبور احشام در مازندران، تردد از آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس به سمت این استان ممنوع است و مسافران از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ پیمان کرمی، رئیس پلیس راه استان البرز از ممنوعیت تردد به سمت مازندران از آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس تا ساعت ۲۱ امروز خبر و ادامه داد: تردد تا دهانه جنوبی تونل کندوان برقرار است.

وی گفت: به دلیل عبور احشام در استان مازندران، تردد خودرو‌ها از آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس به سمت این استان تا ساعت ۲۱ روز ۲۷ مهر ممنوع است.

وی افزود: مسافران برای سفر به استان‌های شمالی از محور‌های جایگزین رشت، هراز و فیروزکوه استفاده کنند.

رئیس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در خط جنوبی آزادراه قزوین ـ کرج، محدوده مهرویلا تا پل فردیس و آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا کلاک و جهان‌نما خبر داد.