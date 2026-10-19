به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طی ساعات گذشته برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی که عمدتا رویکرد شایعه‌پراکنی دارند، با انتشار اخباری بی‌اساس مدعی شنیده شدن صدای انفجار در مناطق شرقی پایتخت شدند.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این ادعا‌ها از اساس صحت نداشته و هیچ‌گونه صدای انفجار یا حادثه امنیتی تاکنون در شرق تهران گزارش نشده است.

بر همین اساس، از شهروندان تقاضا می‌شود به فضاسازی رسانه‌های جعلی توجهی نکرده و اخبار رویداد‌ها را صرفا از طریق مراجع رسمی معتبر پیگیری کنند.