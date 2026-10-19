معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، جذب سرمایه‌گذاران و تقویت ساختار‌های تخصصی را راهکار تداوم طرح‌های توسعه‌ای دانست و از نبود آمار دقیق و رسمی درباره مهاجرت معکوس به روستا‌ها خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عبدالکریم حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت تداوم طرح‌های توسعه روستایی فراتر از دوره فعالیت مدیران، گفت: اصلاح ساختار‌ها و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت باید زمینه استمرار پروژه‌ها را فراهم کند.

وی با اشاره به ایجاد اداره کل سرمایه‌گذاری در معاونت توسعه روستایی افزود: جذب سرمایه‌گذاران توانمند و پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌ها در استان‌ها و مناطق مختلف، از برنامه‌های این معاونت است.

حسین‌زاده همچنین از برنامه جذب نخبگان روستایی، عشایری و مناطق محروم برای تقویت بدنه تخصصی توسعه روستایی خبر داد.

معاون رئیس‌جمهور درباره آمار مهاجرت معکوس نیز گفت: در حال حاضر آمار رسمی و دقیقی از تعداد افرادی که به روستا‌ها بازگشته‌اند در دسترس نیست و اصلاح فرآیند‌های آماری برای دستیابی به اطلاعات معتبر و شفاف در دستور کار قرار دارد.