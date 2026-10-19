کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: براساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی، امروز ظهر تا شب، تشدید ناپایداری جوی و طوفان تندری در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و از ظهر تا شب در ارتفاعات و بویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، خمیر، لنگه و قشم سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود و از تردد‌های غیر ضرور شهری و جاده‌ای خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: شرایط دریا نیز با توجه به ناپایداری جوی در بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز بویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و سیریک، ناایمن پیش بینی می‌شود و وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی انجام شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از دریاروی در این ساعت‌ها خودداری کنند.

سی سی پور گفت: شرایط جوی و دریایی فردا سه شنبه ۲۸ مهر نیز در استان پیش بینی و از لحاظ دمایی در این مدت کاهش نسبی دما مورد انتظار است و روز‌های پایانی هفته افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.