گزارش گاردین درباره عبور کابل‌های زیردریایی اینترنت از تنگه هرمز، توجه‌ها را به اهمیت این گذرگاه برای ارتباطات دیجیتال منطقه جلب کرده است؛ زیرساختی حیاتی که هرگونه اختلال در آن می‌تواند بر خدمات اینترنتی اثر بگذارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بر اساس نقشه منتشرشده در گاردین، دست‌کم هفت کابل زیردریایی از محدوده تنگه هرمز عبور می‌کنند و ارتباط کشورهای منطقه را با شبکه جهانی اینترنت برقرار می‌سازند. کارشناسان می‌گویند تمرکز این زیرساخت‌ها در مسیرهای محدود، آن‌ها را در برابر آسیب‌پذیری فیزیکی و تنش‌های منطقه‌ای حساس می‌کند. ماجرایِ گزارش گاردین، از تسلط ایران بر گلوگاه دیجیتال جهان، و ، وحشت صهیونیستها، از بمب ساعتی زیردریایی در تنگه هرمز، چه بود؟

(گزارش زهرا ایزدخواه)





