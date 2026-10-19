کارشناس هواشناسی استان یزد، از پایان هفته‌ای خنک در استان و رگبار پراکنده باران در برخی مناطق نیمه غربی استان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با شمالی شدن جریانات جوی از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

وی ادامه داد: تا سه‌شنبه، در ساعات بعداز ظهر و شب گاهی افزایش ابر، تند باد با احتمال گرد و خاک و در برخی مناطق نیمه غربی استان، به‌ویژه ارتفاعات، رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.