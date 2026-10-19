به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، توکل آبشناس با اشاره به ظرفیت کشاورزی نهاوند در تولید آفتابگردان گفت: این محصول در دو نوع آجیلی و روغنی و در پنج رقم مختلف در مزارع شهرستان کشت می‌شود.

وی افزود: آفتابگردان به دلیل دوره رشد کوتاه، مصرف آب کمتر و صرفه اقتصادی مناسب، از محصولات مورد توجه کشاورزان نهاوندی است و ظرفیت توسعه کشت آن در این شهرستان وجود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به کیفیت مطلوب تخمه آجیلی تولیدشده در این شهرستان اظهار کرد: بخشی از محصول تولیدی در واحد‌های آجیل‌پزی نهاوند مصرف و بخش عمده آن به سایر استان‌ها، از جمله تهران، ارسال می‌شود.

آبشناس همچنین حجم بالای بقایای گیاهی آفتابگردان پس از برداشت را از مشکلات کشاورزان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل و فراهم کردن زمینه توسعه کشت این محصول تأکید کرد.