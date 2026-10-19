مردم شهر‌های استان اصفهان در دویست‌وسی‌ودومین اجتماع شبانه خود، بر حفظ وحدت و همبستگی ملی و تداوم مسیر شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شرکت‌کنندگان در این اجتماعات که دیشب در میدان‌های شهر‌های استان برگزار شد، با تجدید پیمان با آرمان‌های امامین انقلاب، بر ایستادگی در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

حاضران همچنین با اشاره به دستاورد‌های ملی، نقش اقشار مختلف، از ورزشکاران و دانشمندان تا مسئولان جهادی، را در پیشرفت کشور و اعتلای نام ایران یادآور شدند و همبستگی ملی را زمینه‌ساز تداوم پیشرفت و عزت کشور دانستند.