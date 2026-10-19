سری آ ایتالیا؛ شکست سنگین یووه در خانه، پیروزی دشوار میلان

سری آ ایتالیا؛ شکست سنگین یووه در خانه، پیروزی دشوار میلان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اودینزه ۰ - ۳ لچه

فیورنتینا ۱ - ۳ کومو

میلان ۳ - ۲ آتالانتا (گل‌های میلان: گونسالو راموس در دقیقه ۲۴ - پنالتی، آدریان رابیو ۴۳ و ماریو گیلان ۵۸)



یوونتوس ۰ - ۳ لاتسیو (گل‌ها: اولیور پروفستگارد در دقیقه ۳۷، گوستاو آیزاکسن ۶۶ و فیسایو دله بشیرو ۸۹)



برنامه - دوشنبه ۲۷ مهر:

مونزا - کالیاری

پارما - تورینو



در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های لاتسیو با ۱۹، رم با ۱۷ و میلان با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.