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هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
اودینزه ۰ - ۳ لچه
فیورنتینا ۱ - ۳ کومو
میلان ۳ - ۲ آتالانتا (گلهای میلان: گونسالو راموس در دقیقه ۲۴ - پنالتی، آدریان رابیو ۴۳ و ماریو گیلان ۵۸)
یوونتوس ۰ - ۳ لاتسیو (گلها: اولیور پروفستگارد در دقیقه ۳۷، گوستاو آیزاکسن ۶۶ و فیسایو دله بشیرو ۸۹)
برنامه - دوشنبه ۲۷ مهر:
مونزا - کالیاری
پارما - تورینو
در جدول سری آ تیم اینتر با ۱۹ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای لاتسیو با ۱۹، رم با ۱۷ و میلان با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.