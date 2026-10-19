به مناسبت روز پرستار از ۱۰۰ پرستار نمونه کشوری و استانی و پیشکسوتان درمانی مراکز زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان تجلیل شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: در حال حاضر هزار و ۲۰۰ پرستار در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشغول به کار هستند

محمد رضا عسکری از کاهش زمان پرداخت مطالبات پرستاران دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و گفت: مدت پرداخت مطالبات از ۱۲ ماه در سال گذشته به سه ماه کاهش یافته که به این لحاظ در ردیف ۲۵ درصد دانشگاه‌های برتر علوم پزشکی کشور قرار گرفته‌ایم.

در این آیین حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان با بیان خاطرات دوران مجروحیت خود در دفاع مقدس، از تلاش و ایثارگری‌های پرستاران برای نجات جان بیماران قدردانی کرد و خواستار برنامه ریزی برای تسهیل در معیشت آنان شد.

در این آیین همچنین از خود روی فرماندهی مدیریت بحران اورژانس سمنان رونمایی شد.

این خودرو با اعتبار هشت میلیارد تومان به منظور تسریع حضور به موقع در حوادث، به دانشگاه علوم پزشکی سمنان اهدا شده است.