بر اساس آمار اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه ۲۷ مهرماه (۱۹ اکتبر)، منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه فصل نخست سال به بیش از ۱۰۷ تریلیون یوان رسید، رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول ۵ درصد و در سه‌ماهه دوم ۴.۳ درصد بود و در سه‌ماهه سوم به ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید.

بر اساس همین گزارش، بخش خدمات با رشد ۵.۲ درصدی عملکرد بهتری از بخش صنعت و ساخت‌وساز داشت که رشد آن ۳.۸ درصد اعلام شد، مقام‌های چینی همچنین از تداوم رشد تجارت خارجی و افزایش نقش نیرو‌های جدید در توسعه اقتصادی خبر داده‌اند.

با این حال، تداوم رشد اقتصادی به معنای برطرف شدن همه چالش‌ها نیست، تقویت مصرف داخلی، حفظ اشتغال و کاهش اتکای بیش از اندازه به صادرات، همچنان از مسائل مهم پیش روی اقتصاد چین به شمار می‌روند.

این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که چین با رقابت اقتصادی و محدودیت‌های تجاری آمریکا و اروپا روبه‌روست از این رو عملکرد اقتصاد چین در ماه‌های آینده می‌تواند بر سیاست‌های حمایتی دولت، تجارت جهانی و چشم‌انداز روابط اقتصادی پکن با شرکای غربی اثرگذار باشد.