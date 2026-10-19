برداشت سیب از ۵ هزار هکتار باغ‌های شهرستان اقلید رو به پایان است؛ محصولی که علاوه بر ارسال به داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صالحی مدیر جهادکشاورزی شهرستان اقلید گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت سیب از پنج هزار هکتار باغ‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود تا اواخر مهرماه ۱۵۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار‌های داخل و خارج از کشور کنند.

بخش عمده سیب تولیدی این شهرستان از ارقام قرمز و زرد است که علاوه بر ارسال به داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر می شود.

صالحی با بیان اینکه این شهرستان رتبه دوم در تولید این محصول را دارا است افزود: ارتفاع زیاد و آب و هوای سرد منطقه از عوامل موثر در کیفیت سیب این منطقه محسوب می‌شود.