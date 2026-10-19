سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: پس از یک ساعت و نیم عملیات نفس‌گیر، میله‌گرد برش داده شد و فرد مصدوم جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد و این عملیات با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی ایمانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل، اظهار کرد: یک مورد سقوط فرد در حین کار به داخل چاهک آسانسور در محدوده باکری گزارش شد.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه افزود: نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره دو سریعاً به محل حادثه رسیدند و با فردی مواجه شدند که به داخل چاهک آسانسور سقوط کرده و میله‌گرد در بدن او فرورفته بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل ادامه داد: باتوجه‌به حساسیت موضوع و نحوه امدادرسانی به فردی که قدرت حرکت نداشت، آتش‌نشانان با اقدامات تخصصی و دقیق نسبت به برش میله‌گرد اقدام کردند.

ایمانی در پایان یادآور شد: پس از یک ساعت و نیم عملیات نفس‌گیر، میله‌گرد برش داده شد و فرد مصدوم جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد و این عملیات با موفقیت به پایان رسید.