به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمود هیبتی با اشاره به اینکه عملیات تعریض این محور با هدف افزایش ایمنی و تسهیل در تردد خودرو‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: عملیات تعریض ۳.۵ کیلومتر از این محور در یک سمت به‌طور کامل تکمیل شده و به پایان رسیده است؛ اما در سمت دیگر، پیشرفت عملیات اجرایی به دلیل وجود معارضین در حریم راه با موانع و کندی مواجه شده که پیگیری‌ها جهت رفع آن ادامه دارد.

وی درباره تأمین روشنایی این محور گفت: اجرای طرح جامع شبکه روشنایی در طول مسیر جزو برنامه‌های اولویت‌دار است که عملیاتی‌شدن آن منوط به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم خواهد بود و شبکه روشنایی موجود به طول یک کیلومتر تحت نظارت و مدیریت اداره برق قرار دارد که در حال حاضر خاموش است و هماهنگی‌های لازم میان‌دستگاهی جهت رفع نقص و روشن‌شدن آن در دست پیگیری است.

رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به مطالبات کاربران جاده‌ای در خصوص خط‌کشی و نصب علائم ترافیکی تصریح کرد: بر اساس الزامات فنی و استاندارد‌های راهداری، عملیات خط‌کشی و نصب کامل تجهیزات ایمنی پس از اتمام تمامی مراحل عمرانی و تکمیل لایه‌های نهایی روسازی آسفالت انجام می‌پذیرد تا ماندگاری و کارایی لازم را داشته باشد.

هیبتی در پایان تأکید کرد: صیانت از جان کاربران جاده‌ای و ارتقای ایمنی تردد، اولویت اصلی اداره کل راهداری خوزستان است و مجموعه راهداری استان تلاش می‌کند با رفع موانع اجرایی و معارضین، این پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل و استاندارد‌های مطلوب ایمنی برساند.