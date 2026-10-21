نخبگان صنعتی، سامانه‌ی جامع بومی هوشمندسازی موتورخانه بر پایه اینترنت اشیاء را رونمایی کردند تا با بهینه‌سازی مصرف انرژی، هزینه‌های ملی را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ از مهندسی سامانه‌های دقیق پایش و تولید یو‌پی‌اس‌های صنعتی تا خلقِ سامانه جامعِ بومیِ هوشمندسازی موتورخانه بر پایه اینترنت اشیاء؛ فناوریِ اقتدارآفرینی که ضمنِ اوج‌بخشی به راندمان انرژی و صیانت از محیط‌زیست، هزینه‌های کشور را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

این جهشِ علمیِ شکوهمند در سایه‌ی اتحادِ نخبگانی، تنها یک دستاوردِ صنعتی نیست؛ بلکه تجلیِ باوری عمیق به اراده‌ی ملی است که آینده‌ی صنعتِ ایران را با گام‌هایی استوار و استقلال‌طلبانه ترسیم می‌کند.