به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش صادقی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، در این خصوص اظهار داشت: در راستای همکاری‌های مستمر با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، برنامه‌ای جهت استقرار سگ‌های مواد‌یاب در مبادی ورودی و خروجی استان تدوین و اجرایی شده است. صادقی با اشاره به اهمیت تقویت نظارت‌های مرزی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، این تیم‌های تخصصی با هدف ارتقای سطح کنترل‌های گمرکی و افزایش توان عملیاتی در شناسایی و کشف مواد مخدر، در گمرکات مرزی پرویزخان، خسروی، شوشمی، سومار و شیخ‌صله مستقر خواهند شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این نیز سگ‌های مواد‌یاب در گمرک خسروی مستقر شده بودند و این روند پس از اجرای روز گذشته در گمرک سومار، امروز بار دیگر در گمرک خسروی پیگیری شد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: استقرار این تیم‌ها در سایر گمرکات مرزی استان نیز در قالب برنامه‌های دوره‌ای و منظم مدیریت خواهد شد تا عملیات جستجو و کشف در تمامی مبادی مرزی با دقت و تخصص بالا انجام گیرد

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