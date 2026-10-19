به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در این مراسم با اشاره به اهمیت ورزش در مدارس گفت: ورزش تنها فعالیتی برای حفظ سلامت جسم نیست، بلکه یک موضوع تربیتی است و از طریق فعالیت‌های بدنی می‌توان به پرورش دانش‌آموزان و تقویت نشاط روحی آنان کمک کرد .

جواهری پور با اشاره به برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای افزود: این برنامه‌ها با هدف گسترش فعالیت‌های ورزشی در مدارس و ایجاد فرصت برای مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های متنوع ورزشی برگزار می‌شود تا آنان با نشاط و برنامه‌ریزی مناسب، ورزش و حفظ سلامت خود را جدی‌تر دنبال کنند .