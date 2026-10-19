به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: اجرای مزارع الگویی در قالب برنامه‌ای سه‌ساله تنظیم شده است که کاهش ۲۰ درصدی فاصله میانگین عملکرد میان واحد‌های اصلی و تابعی و افزایش ۱۰ درصدی عملکرد کل مزارع هر منطقه را هدف‌گذاری می‌کند.

وی افزود: کمیته استانی این طرح از ابتدای تابستان تشکیل شد و ۱۷۰ مزرعه الگویی شامل ۱۲۰ مزرعه گندم، ۱۹ مزرعه کلزا، ۱۱ مزرعه جو، ۷ مزرعه برنج، ۶ مزرعه ذرت علوفه‌ای، ۶ مزرعه چغندر و یک مزرعه سیب‌زمینی در استان جانمایی شده و یک هزار و ۶۱۴ مزرعه تابعی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، آموزش و ترویج را مهم‌ترین ابزار اقتصادی‌کردن تولید دانست و تصریح کرد: آموزش‌ها به صورت مکان‌محور و در راستای هوشمندسازی در اختیار واحد پایش قرار می‌گیرد تا نواقص آموزشی به سرعت ترمیم شود و کمیته تعیین محتوا نیز اطلاعات را به‌طور مستمر در اختیار بهره‌برداران قرار می‌دهد.

سلطانی کاظمی بر ضرورت کشاورزی دقیق و داده‌محور تأکید کرد و گفت: اندازه‌گیری دقیق میزان مصرف آب، کود و نهاده‌ها در هر مزرعه ضرورتی جدی است و تنها با داده‌های کمّی می‌توان کاهش خلأ عملکرد را محقق کرد، ضمن اینکه در برخی اراضی به دلیل نبود پتانسیل لازم، توصیه به کشت صورت نمی‌گیرد.

در شرایطی که کشاورزی ایران با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب، کاهش بهره‌وری و شکاف عملکردی میان مزارع مواجه است، توسعه مزارع الگویی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مزارع می‌توانند مسیر افزایش تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب، بهبود کیفیت محصولات و حتی توسعه صادرات را هموار کنند.