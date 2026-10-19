مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از افزایش چشمگیر تعداد داروخانه‌های دریافت‌کننده سهمیه‌های دارویی در مناطق مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داریوش محبی گفت: در گذشته، سهمیه برخی دارو‌ها در تعداد محدودی از داروخانه‌های منتخب توزیع می‌شد و تمرکز مراجعات بیماران به این مراکز، در برخی موارد موجب تشکیل صف‌های طولانی و افزایش زمان انتظار برای دریافت دارو می‌شد.

وی افزود: با افزایش تعداد داروخانه‌های دریافت‌کننده سهمیه‌های دارویی و گسترش پوشش توزیع در مناطق مختلف، دسترسی بیماران به دارو نسبت به گذشته تسهیل شده است؛ به‌گونه‌ای که در همه مناطق، حداقل یک داروخانه سهمیه‌های دارویی مورد نیاز را دریافت می‌کند.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: افزایش تعداد داروخانه‌های عرضه‌کننده دارو‌های سهمیه‌ای، ضمن کاهش تمرکز مراجعات، موجب کوتاه‌تر شدن زمان دستیابی بیمار به دارو و کاهش مدت انتظار برای دریافت نسخه و دارو شده است.

محبی گفت: توزیع مناسب‌تر سهمیه‌های دارویی در سطح مناطق، این امکان را برای بیماران فراهم کرده است که برای تهیه داروی مورد نیاز خود، به داروخانه نزدیک‌تر به محل سکونت مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به تعداد محدودی از داروخانه‌های منتخب نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از توسعه این شبکه، افزایش دسترسی عادلانه بیماران به دارو، کاهش زمان انتظار و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای دریافت دارو‌های مورد نیاز است و روند توزیع سهمیه‌ها با توجه به نیاز مناطق و شرایط موجود، پیگیری و مدیریت می‌شود.