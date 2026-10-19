فرماندار شهرستان اشکذر با حضور در بخش خضرآباد، مسائل و مشکلات حوزه‌های آموزش، راه، مسکن، ورزش و عمران روستایی را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان اشکذر در این سفر میدانی، با حضور در روستا‌های بخش خضرآباد، مهم‌ترین مطالبات مردم در حوزه‌های زیرساختی و خدماتی را مورد بررسی قرار داد. کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی، وضعیت راه‌های روستایی، مسکن، ورزش و پروژه‌های عمرانی از جمله محور‌های اصلی این بازدید بود.

در حوزه آموزش، غلامزاده با حضور در دو آموزشگاه، وضعیت فضا‌های آموزشی را بررسی کرد و کمبود امکانات و تجهیزات، نیاز به مربی و نبود سرویس رفت و آمد دانش آموزان و مربیان را از جمله مشکلات این بخش برشمرد.

در بخش راه، فرماندار با حضور در مسیر دسترسی به روستای هامانه، وضعیت پل و جاده این مسیر را با حضور رئیس اداره راه و مسئولان محلی از نزدیک بررسی کرد.

همچنین با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوعات مرتبط با مسکن روستایی و زمین چمن مصنوعی روستای کذاب مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری از این سفر به بررسی پروژه‌های عمرانی روستای بوز اختصاص داشت که طی آن وضعیت ساماندهی محوطه استخر و جاده اصلی روستا در دستور کار بازدید میدانی قرار گرفت.