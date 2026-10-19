رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر از حضور ۱۲ اثر نمایشی در بخش رقابتی جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی زاب خبر داد که از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در پیرانشهر و شهر لاجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پارک کودک و چهار پارک دیگر در پیرانشهر میزبان اجرا‌های جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی زاب خواهند بود؛ جشنواره‌ای که با حضور ۱۲ اثر نمایشی از ۲۷ مهرماه آغاز می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر با اعلام این خبر گفت: در بخش رقابتی جشنواره منطقه‌ای نمایش خیابانی «زاب» که از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه در پیرانشهر و شهر لاجان برگزار می‌شود، ۱۲ اثر نمایشی حضور دارند که هر اثر در مجموع سه اجرا شامل یک اجرای اصلی و داوری‌شده و ۲ اجرای عمومی خواهد داشت.

موسی تسبیحی افزود: اجرا‌های اصلی و داوری‌شده در پارک کودک پیرانشهر برگزار می‌شود و اجرا‌های عمومی نیز در پارک‌های نیلوفر، فرهنگ، لاله و خیام پیش‌بینی شده است. همچنین با همکاری شهرداری لاجان، یک اجرای ویژه در این شهر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه اجرا‌های اصلی جشنواره گفت: روز ۲۷ مهرماه نمایش «سیاه‌بازی پارچه‌فروش» به کارگردانی علی‌اکبر لشکری از مشهد ساعت ۱۸ در پارک کودک اجرا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر ادامه داد: روز ۲۸ مهرماه نیز نمایش «خانه به دوشان» به کارگردانی جهانگیر چالاکی از بناب ساعت ۱۱، نمایش «گاری‌نشین» به کارگردانی یوسف رحیمی از بوکان ساعت ۱۲، نمایش «یک-۱» به کارگردانی صابر حمزه‌زاده از پیرانشهر ساعت ۱۶، نمایش «او» به کارگردانی حجت قاسم‌نژاد افشار از تکاب ساعت ۱۷ و نمایش «رویای من» به کارگردانی کامران باباپیری از سقز ساعت ۱۸ در پارک کودک روی صحنه می‌روند.

وی اضافه کرد: در روز ۲۹ مهرماه نیز نمایش «حسنک» به کارگردانی عرفان دارابی از سنندج ساعت ۱۱، نمایش «پیرمردار» به کارگردانی پیام رستمی از سنندج ساعت ۱۲، نمایش «مختار بی‌پول» به کارگردانی نازیا امینی از سقز ساعت ۱۶، نمایش «کفش آرزوها» به کارگردانی بهناز قزطاسی از سردرود ساعت ۱۷، نمایش «غول زیبا به خور» به کارگردانی وحید عبدالملهی از همدان ساعت ۱۸ و نمایش «وضعیت آبی و قرمز» به کارگردانی فریدون احمدی از سنندج ساعت ۱۹ در پارک کودک پیرانشهر اجرا می‌شوند.

تسبیحی با دعوت از شهروندان و علاقه‌مندان به هنر‌های نمایشی برای حضور در برنامه‌های جشنواره بیان کرد: اجرا‌های عمومی آثار در پارک‌های مختلف شهر برگزار می‌شود تا امکان تماشای نمایش‌ها برای طیف گسترده‌تری از شهروندان فراهم شود.

وی از هنرمندان و علاقه‌مندان خواست با حضور در محل اجرا‌ها از گروه‌های نمایشی شرکت‌کننده حمایت کنند و در رونق فعالیت‌های فرهنگی و هنری منطقه سهیم باشند.