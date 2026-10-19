موفقیت‌های اخیر جوانان ایرانی در مسابقات کشتی آزاد امید‌های جهان در آمریکا و جایگاه علمی کشور، بار دیگر نشان داد که ملت ایران در همه عرصه‌ها از ورزش و علم گرفته تا حضور میدانی، پرچمدار افتخار و اقتدار هس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موفقیت‌های اخیر جوانان ایرانی در مسابقات کشتی آزاد امید‌های جهان در آمریکا و جایگاه علمی کشور، بار دیگر نشان داد که ملت ایران در همه عرصه‌ها از ورزش و علم گرفته تا حضور میدانی، پرچمدار افتخار و اقتدار هستند.

ایرانی‌ها نشان داده‌اند که در میادین مختلف از ورزش گرفته تا علم و هنر از سرآمدان جهان هستند؛ هر جا نام ایران و ایرانی برده می‌شود، مایه غرور و عزت است.

کشتی‌گیران ایرانی در مسابقات کشتی آزاد امید‌های جهان در آمریکا، خوش درخشیدند و با نشان‌های رنگارنگ، موجب اهتزاز پرچم ایران شدند.

پیام اجتماعات شبانه این است که ملت ایران در همه زمینه‌ها میداندار هستند و پرچم ایران را بالا می‌برند؛ از ورزشکاران و کشتی‌گیران گرفته تا دانشمندان و مسئولانی که در این شرایط جهادی کار می‌کنند و به فکر مردم هستند، و همین مردمی که بیش از هفت ماه است با احساس تکلیف و برای وطن در میادین حضور دارند؛ همه و همه برای اعتلای نام و پرچم ایران تلاش می‌کنند.