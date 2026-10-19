به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که با حضور معاون اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، مسئولان هیئت‌های ورزشی و جمعی از دانش‌آموزان برگزار شد، نمادی از توجه به سلامت جسمی و روانی نسل جوان است.

حمیدرضا اسماعیلی، سرپرست اداره ورزش و جوانان اسلامشهر، در این مراسم از اجرای ۷۳ برنامه ورزشی در سطح سه بخش این شهرستان خبر داد. وی تأکید کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌های گسترده، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه‌های مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های ورزشی است تا فرهنگ ورزش و سلامتی در تمام اقشار جامعه ریشه دواند.