برنامه «شب‌آوا» با مرور زندگی بزرگان موسیقی در رادیو آوا و مجله اقتصادی «صفر تا صد» با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های خرید لیزینگی خودرو روی آنتن می‌روند.

برنامه های «شب‌آوا» و «صفر تا صد» ازشبکه های رادیویی آوا و اقتصاد

برنامه های «شب‌آوا» و «صفر تا صد» ازشبکه های رادیویی آوا و اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «شب‌آوا» به تهیه‌کنندگی نجمه لیلایی و با اجرا و کارشناسی سجاد پورقناد، هر شب ساعت ۲۲:۳۰ روی موج رادیو آوا پخش می‌شود.

این برنامه با روایتی پژوهشی به زندگی و آثار هنرمندانی، چون علینقی وزیری، روح‌الله خالقی، غلامحسین بنان، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان می‌پردازد.

همچنین برنامه «صفر تا صد» به تهیه‌کنندگی اسماعیل علی‌پناه، دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۰:۰۰ از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

این برنامه با حضور کارشناسان به بررسی موضوع «خرید لیزینگی خودرو؛ چالش یا فرصت؟»، نرخ سود، شرایط قراردادها، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و الزامات نظارتی این حوزه می‌پردازد.