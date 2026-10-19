به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، هم‌زمان با آغاز هفته تربیت بدنی، با حضور در ورزشگاه تختی قم، از بخش‌های مختلف این مجموعه، به‌ویژه زمین چمن روباز، از روند اجرای پوشش و استتار محوطه و امکانات جانبی ورزشگاه بازدید کرد.

اختصاص ورزشگاه تختی به بانوان ورزشکار، از جمله طرح‌های ورزشی استان است که با توجه به موقعیت مرکزی این مجموعه در شهر قم و دسترسی مناسب آن از نقاط مختلف شهر، می‌تواند زمینه فعالیت ورزشی بانوان، به‌ویژه بانوان فوتبالیست، را فراهم کند.

در جریان این بازدید، روند اجرای پوشش و استتار پیرامونی زمین چمن با هدف تأمین حریم خصوصی بانوان ورزشکار بررسی شد.

بخشی از اقدامات اجرایی در این زمینه انجام شده و بخش دیگری نیز در دست اجراست که آقای بهنام‌جو استاندار قم بر ضرورت تسریع در تکمیل آنها تأکید کرد.

مهندس بهنام‌جو همچنین از بخش‌های جانبی ورزشگاه، از جمله رختکن‌ها، فضا‌های خدماتی، ورودی‌ها و مسیر‌های دسترسی بازدید کرد و بر آماده‌سازی هرچه سریع‌تر مجموعه و فراهم شدن شرایط لازم برای بهره‌برداری بانوان از این ظرفیت ورزشی تأکید داشت.

در این بازدید، آقای حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، نیز حضور داشت و توضیحات لازم درباره اقدامات انجام‌شده، روند پیشرفت عملیات اجرایی و وضعیت بخش‌های مختلف ورزشگاه ارائه شد.