به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از تعیین اولویت‌های پژوهشی استانداری با هدف تقویت تصمیم‌گیری‌های علمی و ارتقاء اثربخشی برنامه‌های اجرایی خبر داد. ‎

عیسی قاسمی‌طوسی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های استان تأکید کرد و گفت: با مشارکت واحد‌های ستادی استانداری، فرمانداری‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان، اولویت‌های پژوهشی متناسب با نیاز‌ها و مسائل حوزه‌های مختلف مازندران، بررسی و تعیین شد.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش و فرآیند‌های اجرایی، بهره‌گیری از نتایج مطالعات کاربردی را زمینه‌ساز ارتقاء کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دانست و افزود: در این رویکرد، شناسایی مسائل واقعی استان و استفاده از دانش تخصصی دانشگاهیان و تجربه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به تدوین راهکار‌های علمی و افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند.

عیسی قاسمی‌طوسی همچنین بر اهمیت اجرای طرح‌های پژوهشی هدفمند و مسئله محور تأکید کرد و گفت: طرح‌هایی که با اتکا به دانش ضمنی کارکنان، ظرفیت علمی پژوهشگران و توان تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، زمینه ارائه راهکار‌های عملی برای حل مسائل استان و تحقق توسعه همه‌جانبه مازندران را فراهم کنند.