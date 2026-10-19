به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داود شایقی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: این سرشماری برای نخستین بار در کشور به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات، نقش مهمی در تولید آمار دقیق و برنامه‌ریزی اصولی برای آینده کشور دارد.

شایقی با اشاره به آغاز عملیات اینترنتی نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور اظهار داشت: در این مرحله، خانوار‌های مشمول از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شوند و پس از دریافت پیامک، باید برای ثبت و تکمیل اطلاعات خانوار خود، به صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه «دولت من» مراجعه کنند.

وی افزود: ارسال پیامک‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و شهروندان باید پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی، مطابق دستورالعمل اعلام‌شده، اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند؛ بنابراین نیازی به مراجعه حضوری اولیه برای تکمیل اطلاعات نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با بیان اینکه سرشماری سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود تصریح کرد: در این شیوه، بخش عمده اطلاعات موردنیاز از طریق داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود و اطلاعات تکمیلی نیز از طریق خوداظهاری اینترنتی و در صورت نیاز، مراجعه میدانی جمع‌آوری خواهد شد.

شایقی با اشاره به ویژگی‌های پیامک‌های اطلاع‌رسانی سرشماری خاطرنشان کرد: این پیامک‌ها دارای شناسه مشخص هستند و بدون لینک ارسال می‌شوند؛ همچنین برای شرکت در این فرآیند، نیازی به دانلود و نصب برنامه جداگانه نیست و خانوار‌های مشمول می‌توانند از طریق سامانه «دولت من» اطلاعات خود را ثبت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای موفقیت‌آمیز سرشماری بیان کرد: اطلاعات دقیق و قابل اتکا از جمعیت و ویژگی‌های خانوارها، زیربنای تصمیم‌گیری صحیح، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تخصیص عادلانه منابع و امکانات در بخش‌های مختلف است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: نتایج این سرشماری می‌تواند به شناخت بهتر نیاز‌های جامعه، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها در استان و سراسر کشور کمک کند.

شایقی از شهروندان خواست با دریافت پیامک رسمی سرشماری، در مهلت اعلام‌شده نسبت به تکمیل اطلاعات خانوار خود اقدام کنند و با همکاری و مشارکت مسئولانه، زمینه تولید آمار‌های دقیق و قابل اعتماد را فراهم آورند.

وی تصریح کرد: همکاری مردم در اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گامی مهم در مسیر برنامه‌ریزی دقیق‌تر، توسعه متوازن و تحقق آینده‌ای بهتر برای استان و کشور است.