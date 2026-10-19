به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ نعمت محمدزاده گفت: طرح بازدید و نظارت بر واحد‌های صنفی از سوی ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و نهادهای مربوطه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از ۱۸۰ واحد صنفی در رسته‌های مختلف به صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۹۵ واحد تذکر و اخطار داده شد و از ادامه فعالیت ۲۸ واحد صنفی متخلف به علت رعایت نکردن ضوابط صنفی جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر با تاکید بر استمرار اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی از عموم شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.