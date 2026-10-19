کمبود محیط بان؛ چالش اساسی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد

کمبود محیط بان؛ چالش اساسی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب افزود: این در حالی است که ۳۲۷ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان تحت مدیریت این مجموعه است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که تقویت نیروی انسانی و تأمین امکانات موردنیاز برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، یکی از موضوعات مهم در مدیریت مناطق تحت حفاظت استان است، به‌ویژه در مناطقی که گستردگی عرصه و دشواری دسترسی، امکان نظارت مستمر را محدود می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد محدودیت‌های اعتباری و استخدامی را از عوامل کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: سخت گذربودن منطقه و شرایط کوهستانی آن نیز موجب می‌شود محیط‌بانان نتوانند در همه نقاط به‌صورت هم‌زمان حضور داشته باشند و در برخی موارد، دسترسی به مناطق مختلف با دشواری همراه است.

دیانتی نسب با تشریح وضعیت حفاظتی منطقه دنای شرقی اظهار کرد: این منطقه با وسعت ۲۸ هزار و ۲۰۲ هکتار، از طریق دو پاسگاه محیط‌بانی تحت حفاظت قرار دارد و در حال حاضر تنها ۶ محیط‌بان در آن فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فاصله میان نیروی انسانی فعلی و نیاز اعلام‌شده برای حفاظت از این منطقه افزود: بر اساس استاندارد‌های مورد اشاره، حفاظت از این وسعت به ۲۸ محیط‌بان نیاز دارد؛ بنابراین این منطقه با کمبود ۲۲ محیط‌بان مواجه است.