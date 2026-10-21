گوسفند افشاری با همکاری دانشگاه و دامداران در زنجان سالیانه ۱۵ تا ۲۰ هزار رأس آن در استان اصلاح نژاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به ارتقای ژنتیک گوسفند افشاری، زنجان را قطب تولید گوشت قرمز و اصلاح‌نژاد دام در کشور توصیف کرد و گفت: سالیانه حدود 15 تا 20 هزار راس گوسفند افشاری در این استان اصلاح‌نژاد می‌شود.

محمدعلی صادقی از پیشرفت‌های چشمگیر در طرح اصلاح‌نژاد گوسفند افشاری خبر داد و تاکید کرد: این استان با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تلاش فعالان حوزه دامپروری، در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید گوشت قرمز کشور گام‌های بلندی برداشته است.

وی اظهار داشت: طرح اصلاح‌نژاد گوسفند افشاری با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دامداری و هدایت مسیر پرورش دام به سمت تولیدی پایدار و اقتصادی در استان کلید خورده است.

صادقی تصریح کرد: گوسفند افشاری علاوه بر مقاومت بالا در برابر خشکسالی و انگل‌های منطقه و سازگاری محیطی به دلیل قابلیت بالای چندقلوزایی مورد استقبال دامداران کشوری قرار گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی زنجان با اشاره به پیشینه این طرح افزود: این پروژه از سال ۱۳۸۵ با همکاری دانشگاه زنجان و سازمان جهاد کشاورزی آغاز شد و با ورود به گله‌های تکثیری بخش خصوصی در سال ۱۳۹۰، تحول ژنتیکی در دامپروری منطقه ایجاد شد.

صادقی با بیان اینکه این اصلاح نژاد افزایش شیردهی گوسفندان را نیز در پی داشته است، یادآور شد: طی این سال‌ها بیش از ۴۰۰ هزار راس دام در این طرح اصلاح‌نژاد شده‌اند و در حال حاضر حدود ۱۸ تا ۳۰ هزار راس گوسفند سالانه در استان تحت این طرح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶ گله محوری و صنعتی در استان به عنوان مراکز تولید فعال ژن چند قلوزایی در گوسفند افشاری هستند و بیش از ۱۷۰ روستا در این طرح مشارکت دارند.

صادقی گفت: نتایج حاصل از این اصلاح‌نژاد تنها به تولید دام محدود نمی‌شود، بلکه افزایش کیفیت و حجم تولید شیر و گوشت را نیز به همراه داشته است، به‌طوری که در شرایط عادی هر میش به‌طور متوسط ۹ دهم بره زایی را داشت، اما با این طرح در شرایط صنعتی توانستیم این میزان را به ۲.۴ برسانیم.