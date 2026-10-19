دمای هوا برای روز‌های سه شنبه (۲۸ مهر) و چهارشنبه (۲۹ مهر) در خراسان جنوبی روند کاهشی دارد.

کاهش دمای هوا برای روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در خراسان جنوبی

کاهش دمای هوا برای روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در خراسان جنوبی



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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: برای روز‌های سه شنبه و چهارشنبه با تقویت سامانه پر فشار و به دنبال آن افزایش گرادیان فشار منطقه ضمن روند کاهشی دمای هوا افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: امشب افزایش نسبی دمای هوا را بین یک تا دو درجه سیلسیوس در منطقه انتظار داریم.





وی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی امروز شرایط جوی در خراسان جنوبی پایدار و تغییرات دما ناچیز است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بعلاوه احتمال وقوع کمینه دمای زیر ۵ درجه سیلسیوس در مناطق سردسیری مثل بیرجند، اسدیه و قاین از صبح پنج شنبه وجود دارد.

زارعی افزود: برای سربیشه از صبح پنج شنبه احتمال وقوع یخبندان مطرح است لذا تسریع در برداشت محصولات کشاورزی حساس به کمینه دما‌های کمتراز ۵ درجه سیلسیوس را در این مناطق برای کاهش خسارات احتمالی به محصولات توصیه می‌کنیم.

وی گفت: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته دهسلم وبندان با بیشینه دمای با ۳۵ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۸ و ۲۹ درجه سلسیوس ثبت شده است.