به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجرای بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (ث) ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان ۹ هزار و ۲۸۴ شرکت خیریه ثبت‌شده، ۲ هزار و ۵۵۵ شرکت طبق قانون اقدام به انتشار صورت‌های مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار کرده‌اند و ۶ هزار و ۷۲۹ شرکت، اقدامات قانونی مربوط را انجام نداده‌اند.

این نهاد نظارتی در راستای شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی، با هدف اجرای حکم مقرر در بند (ث) ماده (۳۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیگیری‌های قانونی لازم را درباره شرکت‌های مذکور در دستور کار قرار داده است.