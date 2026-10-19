محیط بانان در منطقه حفاظت‌شده خامین متخلف شکار به همراه لاشه یک راس بز ۷ قطعه کبک و ۸ قطعه تیهو را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در پی همکاری مشترک یگان‌های حفاظت محیط زیست شهرستان‌های باشت و گچساران، پس از ۲۴ ساعت تلاش و پایش در منطقه حفاظت‌شده خامین متخلف شکار بهمراه لاشه یک راس بز ۷ قطعه کبک و ۸ قطعه تیهو اعمال قانون شد.

عبدال دیانتی نسب افزود: یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان های گچساران و باشت طی یک همکاری مشترک و نزدیک به غروب موفق به شناسایی محل حضور متخلف در ارتفاعات روستای فتح شدند.

وی ادامه داد: با توجه به تاریکی شب و لزوم رعایت حریم شخصی، نیرو‌ها در همان محل مستقر شدند و مشاهده کردند شکارچیان شبانه وارد منزل شخصی شده و آلات جرم را به همان محل منتقل کرده‌اند بدلیل تاریکی شب امکان دستگیری متخلف ممکن نشد.

دیانتی نسب افزود: طی هماهنگی و اخذ دستور قضایی و با همکاری نیروی انتظامی حکم ورود به منزل اجرا شد و در جریان این عملیات، لاشه یک رأس بز وحشی، ۷ قطعه کبک و ۸ قطعه تیهو از خانه متخلف کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: برای متخلف پرونده‌ای تشکیل و بمنظور اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شد.

دیانتی نسب ضمن تشکر از تلاش محیطبانان و همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی با محیط زیست در برخورد با متخلفین زیست محیطی گفت: حفاظت از حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده نیازمند همکاری همه‌جانبه شهروندان و دستگاه‌های مسئول است و محیط زیست با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید، برابر قانون برخورد جدی خواهد کرد.