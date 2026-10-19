اداره دامپزشکی فیروزکوه با هدف پیشگیری از خسارات اقتصادی و ارتقای بهداشت دام، طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی را در سطح شهرستان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حمیدی گفت: این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت بخش دولتی و توسط کارکنان اداره دامپزشکی شهرستان در حال اجراست و تمامی واحد‌های دامداری صنعتی، روستایی و عشایری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه بهداشت دام، افزود: این طرح با هدف پیشگیری از بیماری تب برفکی، حفظ سلامت دام‌های سنگین و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری، به‌صورت کاملاً رایگان در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

رئیس دامپزشکی فیروزکوه گفت: اجرای این طرح گامی مهم در راستای ارتقای بهداشت دام، پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر دامی و حمایت از دامداران شهرستان فیروزکوه به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با همکاری دامداران، پوشش کامل واکسیناسیون در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.