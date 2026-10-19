مردم همدان در اجتماعات شبانه، با حضور در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه همدلی و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌ کنندگان در این اجتماع، با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اقتصادی، نقش آحاد مردم را در عبور از مشکلات و خنثی‌سازی فشار‌های اقتصادی مؤثر دانستند و بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف، صرفه‌جویی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

حاضران همچنین با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس و همراهی مردم در آن سال‌ها، همدلی و مشارکت عمومی را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار برشمردند و بر انتقال این روحیه به نسل جوان تأکید کردند.

در بخش دیگری از این اجتماع، مردم در واکنش به افزایش تهدید‌های آمریکا علیه ایران، بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای دفاع از امنیت و استقلال کشور تأکید کردند و اتحاد ملی و اعتماد به توان دفاعی و ظرفیت‌های داخلی را عامل مهم مقابله با تهدید‌ها دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته در تعامل با آمریکا، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های خصمانه و پرهیز از اعتماد بی‌پشتوانه به وعده‌های دشمن تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع، حمایت از نیرو‌های مسلح و پشتیبانی از مدافعان امنیت کشور را وظیفه‌ای ملی دانستند و اعلام کردند که مردم در کنار نیرو‌های مدافع کشور، برای حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران ایستاده‌اند.

تأکید بر وحدت ملی، تقویت اقتصاد داخلی، افزایش تاب‌آوری در برابر فشار‌ها و حفظ آمادگی در مقابل تهدید‌های خارجی، از محور‌های اصلی این اجتماعات مردمی بود.