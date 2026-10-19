بازار مصالح ساختمانی امروز دوشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۵)، با ثبات قیمت سیمان، نوسان نرخ میلگرد و افزایش بهای تیرآهن تا ۸ هزار تومان در برخی کارخانه‌ها همراه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ قیمت تیرآهن امروز در برخی کارخانه‌ها افزایش یافت و تعدادی از محصولات نیز کاهش بها را تجربه کردند.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با ۸ هزار تومان افزایش، در کانال ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۸ این کارخانه نیز با رشد ۸ هزار تومانی، به قیمت ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسیده است.

تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو با افزایش ۵۰۰ تومانی، هر دو با نرخ ۱۰۷ هزار و ۷۲۷ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد ۱۱۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان خریدوفروش می‌شودT تیرآهن ۱۴ ظفر بناب نیز با افزایش ۵۰۰ تومانی، به قیمت ۱۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۴ اشتهارد در مبادی ورودی با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شود.

تیرآهن ۱۸ نرمال امروز در بازار مصالح ساختمانی با کاهش ۵ هزار تومانی، به قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان رسیده است.

قیمت میلگرد امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۵؛ نوسان قیمت محصولات فولادی

بازار میلگرد امروز در بیشتر محصولات ثبات قیمت را تجربه می‌کند؛ بااین‌حال، برخی کارخانه‌ها تغییرات قیمتی متفاوتی را ثبت کرده‌اند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ آریان فولاد با قیمت ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۰۸ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارند.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۷ هزار و ۲۷۰ تومان عرضه می‌شود؛ در مقابل، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با کاهش ۹۱۰ تومانی، به قیمت ۱۰۵ هزار و ۹۱۰ تومان رسیده است.

میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی با افزایش ۴ هزار تومانی، به قیمت ۱۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده است.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد نیز با کاهش ۵۰۰ تومانی، به قیمت ۱۰۷ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده است.

قیمت سیمان عمده امروز

بازار سیمان عمده امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵، روند باثباتی دارد و قیمت محصولات اعلام‌شده تغییری نداشته است.

سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران با قیمت ۲۶۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.

همچنین سیمان پاکتی صوفیان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت دارند.

در سایر محصولات، سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان در بازار خریدوفروش می‌شوند.