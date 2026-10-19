مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان گفت: آیین جایزه ملی ثریا بر پایه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تسهیل و ساماندهی فرآیند جذب دانشجویان بین‌الملل پایه‌گذاری شده و بنا دارد با ارزیابی جامع عملکرد دانشگاه‌ها در دانشگاه علم و صنعت برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان از برگزاری «آیین جایزه ملی ثریا» فردا سه‌شنبه ۲۸ مهرماه به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران خبر داد و افزود در این رویداد ملی، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تعدادی از سفرای خارجی، ضمن تجلیل از ۱۶ دانشگاه برگزیده کشور، از کتاب آزمون بسندگی زبان فارسی با عنوان «پارسیک» رونمایی خواهد شد.

دکتر جعفری گفت: «آیین جایزه ملی ثریا» بر پایه مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تسهیل و ساماندهی فرآیند جذب دانشجویان بین‌الملل پایه‌گذاری شده و بنا دارد با ارزیابی جامع عملکرد دانشگاه‌ها، سالانه به میزبانی یکی از مراکز شاخص آموزش عالی برگزار شود. بر همین اساس، پس از میزبانی شایسته دانشگاه‌های تربیت مدرس و شهید بهشتی در دوره‌های گذشته، اکنون با تثبیت فرآیند‌های آموزشی و حضور فعال دانشجویان بین‌الملل در محیط‌های دانشگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران میزبان این گردهمایی ملی است.

وی با اشاره به فرآیند ارزیابی و انتخاب منتخبان افزود: پس از انتشار فراخوان عمومی برای تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تابعه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، شاخص‌های مدون و بازبینی‌شده کارگروه ملی جذب دانشجویان بین الملل در بستر سامانه الکترونیکی سازمان پیاده‌سازی و مدارک متقاضیان گردآوری شد.

مدیر کل امور دانشجویان بین‌الملل با بیان اینکه این پرونده‌ها با مشارکت داوران برجسته و منتخب از دانشگاه‌های سراسر کشور در چارچوب یک فرآیند کاملاً علمی و به‌صورت داوری دو سو ناشناس مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت؛ گفت: در فرآیند نهایی داوری‌ها، ۱۰ دانشگاه برتر در حوزه امور دانشجویان بین‌الملل، ۳ دانشگاه برتر در حوزه مراکز آموزش زبان فارسی (آزفا) و ۳ دانشگاه برتر در حوزه امور کنسولی دانشجویان بین الملل انتخاب شدند که در این رویداد از آنان تجلیل خواهد شد.

مدیرکل امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اهداف راهبردی این مراسم افزود: هدف بنیادین «آیین جایزه ملی ثریا»، تبیین سیاست‌های کلان نظام آموزش عالی در حوزه دانشجویان غیرایرانی و تبدیل این امر به گفتمانی مستمر و بالنده در کشور است.

دکتر جعفری گفت: در حاشیه این آیین، نمایشگاهی از غرفه‌های فرهنگی با مشارکت دانشجویان غیرایرانی جهت معرفی آداب، سنن و ظرفیت‌های بومی ملل مختلف برپا می‌شود که در این میان دانشجویان کشور عراق به عنوان بزرگ‌ترین جامعه دانشجویی بین‌الملل در ایران نقشی پررنگ در مدیریت غرفه اختصاصی خود دارند.